Ex OM : Gomis milite pour ce coach controversé !

Ancien joueur de l’OM, Bafetimbi Gomis a expliqué dans les colonnes de L’Equipe qu’il aimerait voir Razvan Lucescu sur un banc de Ligue 1, lui qui l’a bien connu à Al-Hilal en Arabie Saoudite.

Ces derniers jours, le nom de Razvan Lucescu n’est plus inconnu en France et encore plus à Marseille puisqu’il s’agit du coach du PAOK Salonique. Si ses récentes déclarations ont été considérés comme scandaleuse par la plupart des Français s’intéressant au football, elles n’ont pas dégoûté un ancien joueur de l’OM.

Razvan m’a donné beaucoup d’amour quand j’en avais besoin — Gomis

En effet, Bafetimbi Gomis a été interrogé au sujet du coach roumain qu’il a eu en Arabie Saoudite à Al-Hilal entre 2019 et 2021. Pour lui, il a clairement le niveau pour prendre le banc d’un club de Ligue 1 et entraîner dans l’élite !

« J’aimerais qu’il entraîne en France, j’ai fait sa promotion auprès de plusieurs dirigeants. Pour moi, sa nationalité est un handicap, alors qu’il peut jouer le top 6 en L1 et en surprendre plus d’un. Razvan m’a donné beaucoup d’amour quand j’en avais besoin. Il a une belle philosophie de jeu, il s’inspire de Guardiola, mixe cela avec des préceptes de l’école italienne. Il n’est pas venu à Al-Hilal pour gagner de l’argent, mais la Ligue des champions d’Asie, la première depuis vingt ans. Dès le premier entraînement, il a commencé à travailler la relance de derrière, à nous gaver de vidéos, à être hyper exigeant sur le terrain. Cela a payé. On a gagné la C1. Quand il est parti, il a pleuré, les joueurs aussi » Bafetimbi Gomis – Source : L’Equipe

Lucescu continue la provocation avec les supporters

En conférence de presse après la rencontre, le technicien de l’équipe grecque Răzvan Lucescu pointait du doigt la manière dont son équipe a été accueillie. Ce mercredi, il a décidé d’en remettre une couche et il a continué de provoquer la veille du match.

« Je ne regrette pas mes propos. Je pense que ce n’était pas correct. Plutôt que de critiquer ce que j’ai dit, je pense qu’il faudrait mieux que les gens en France critiquent ce qu’il s’est passé avec les fans de Marseille et avec l’organisation. » Răzvan Lucescu – Source : Conférence de presse (13/04/2022)

R.Lucescu : « Je ne regrette pas mes propos. Je pense que ce n’était pas correct. Plutôt que ce critiquer ce que j’ai dit, je pense qu’il faudrait mieux que les gens en France critiquent ce qu’il s’est passé avec les fans de Marseille et avec l’organisation. » #PAOKOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 13, 2022

R.Lucescu : « On était venu à Marseille pour un grand évènement et ce n’est pas ce que l’on a eu. » #PAOKOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 13, 2022

