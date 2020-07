Ex OM : Grégory Coupet pas tendre avec Rudi Garcia

L’ancien gardien de but de Lyon (1997-2008 ) Grégory Coupet a souhaité mettre un terme à son aventure au sein du club rhodanien, où il ne se sentait plus considéré…

Grégory Coupet (47 ans) s’est engagé avec le Dijon FC pour deux saisons. Il sera le nouvel entraîneur des gardiens après avoir occupé le même poste à l’OL. Durant une conférence de presse de présentation au DFCO tenu aujourd’hui, Coupet a notamment évoqué sa relation avec l’ancien coach de l’OM Rudi Garcia

On avait une vision un peu différente de ce qu’est le management – Coupet

« On n’avait pas d’atomes crochus. On avait une vision un peu différente de ce qu’est le management, le côté collectif. C’est comme ça. C’est pour ça je pense que je n’ai jamais eu de retour avec lui et de possibilité de parler concrètement de ce qu’il comptait faire, ne serait-ce qu’avec moi, et accessoirement avec tout le groupe d’entraîneurs. C’est comme si c’était un peu opaque. Si l’OL ne pouvait pas me faire confiance, on se quitte bons amis, il n’y a pas de problème. » Grégory Coupet – Source : L’Equipe (02/07/2020)