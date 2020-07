Concurrent OM : Rudi Garcia (Lyon) fait le point sur le mercato de ses attaquants…

Alors que l’OM à tout juste d’officialiser sa première recrue. Lyon vient de voir son jeune attaquant Amine Gouiri signer à l’OGC Nice. FCMarseille vous propose le mercato des concurrent pour les places européennes en Ligue 1…

Rudi Garcia s’est exprimé sur les colonnes de l’Équipe. Le coach a évoqué plusieurs sujets mercato alors que Lyon a explosé l’US Port Valais (D6 Suisse) pour son premier match amical à Évian. Le coach lyonnais a répondu aux questions du journal et plus précisément de la situation de ses joueurs en attaque dont Martin Terrier annoncé en instance à Rennes et le départ désormais officiel d’Amine Gouiri à Nice…

Nous n’avons pas de regret – Rudi Garcia

« Amine Gouri ? Ça devrait effectivement se faire (désormais officiel). Nous n’avons pas de regrets quand on a un Dembélé à ce poste. Plus Memphis, Martin (Terrier), Bertrand (Traoré) qui réclame souvent à jouer dans l’axe, Karl (Toko-Ekambi) et Tino (Kadewere). Il faut être lucide : ça ne sert à rien de garder un joueur qui a du potentiel mais qui ne pourra pas jouer. Enfin Martin Terrier, je veux le garder, je le dis haut et fort. Mais comme vous l’avez souligné, la concurrence devant est importante. Et s’il y a un départ, ce sera compensé par la présence des autres. » Rudi Garcia – Source : L’Equipe (02/07/2020)