Ex-OM: grosse déception pour cet ancien joueur en vue de la CAN ?

La CAN débutera le 13 janvier prochain. Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, pourrait ne pas retenir Bamba Dieng, présent lors du sacre en 2022.

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2020 et 2023, Bamba Dieng pourrait ne pas être retenu par Aliou Cissé pour disputer la CAN le 13 janvier prochain. Après plusieurs semaines loin des terrains, l’international sénégalais a retrouvé la compétition au mois de novembre avec Lorient. Si le club breton n’est pas au mieux, l’attaquant de 23 à marquer 2 buts lors de ses 7 derniers matchs avec les Merlus.

A LIRE AUSSI: Mercato OM: Longoria envisage le départ de ces quatre flops ?

Petite indiscrétion CAN : champion d’Afrique 2022, Bamba Dieng n’est pas prévu dans la liste des 27 de la sélection sénégalaise qui sera communiquée début janvier. Changement de dernière minute possible, en fonction des états de forme et éventuelles blessures de coéquipiers pic.twitter.com/cD8PBimiVs

— Mathieu Grégoire (@Serguei) December 22, 2023