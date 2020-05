Ex OM – Habib Beye dévoile son plan de carrière

Dans une interview accordée à l’Equipe, l’ancien joueur de l’OM Habib Beye, a confirmé son ambition de devenir entraineur. L’actuel consultant de Canal+ se laisse toutefois encore un peu de temps avant de relever ce nouveau challenge.

Courtisé par MédiaPro, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Habib Beye a fait savoir qu’il souhaitait continuer son aventure en tant que consultant sur Canal +. Au cours d’un entretien accordé au journal L’Equipe il a confié qu’il se voyait entraineur dans deux ans :

A lire aussi : Ex OM : Un joueur formé à Marseille dans le onze type de la Ligue 2 !

j’étais un joueur valeureux, déterminé et obsédé par le jeu – Beye

« Je suis très satisfait de ma carrière. Je n’ai aucun regret, même si elle aurait pu se finir d’une meilleure façon. Elle a duré 14 ans et je ne pourrais pas demander mieux aujourd’hui. On peut toujours se dire : oui, j’aurais pu faire mieux. Mais, sincèrement, si je dois me juger, j’étais un joueur valeureux, déterminé et obsédé par le jeu, un peu à l’image du coach que je serai plus tard, puisque j’ai l’objectif bien précis d’entraîner dans deux ans. »