Ex OM : Habib Beye dézingue Clément Turpin après son arbitrage catastrophique en LDC

Ce mercredi soir, Manchester City allait à Munich pour y affronter le Bayern pour les 1/4 de finale retour. Clément Turpin était au sifflet et le moins que l’on puisse dire, c’est que son arbitrage n’a pas plus à Habib Beye.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, HabibBeye, est consultant sur Canal + depuis plusieurs années. Ce mercredi soir, il était à Munich pour commenter la rencontre entre les Bavarois et Manchester City pour les 1/4 de finale de Ligue des Champions. Au sifflet pour ce match : Clément Turpin qui n’a pas réalisé la plus belle prestation de sa carrière en sifflant deux penaltys discutables et en ayant expulsé Thomas Tuchel.

Clément Turpin fait un mauvais match. Il faut juste dire ça

« Mais nan ! Ça se siffle pas ça, a pesté Habib Beye durant la rencontre. Ça, ça change vraiment le football aujourd’hui de très très haut niveau dans ce type de matchs aussi importants. On peut pas prendre ce type de décision. Il y a aucune volonté ni d’influence d’Upamecano, il arrive avec les deux bras derrière le dos. C’est le nouveau football qu’on déteste. On n’a pas besoin de voir ça. »

A LIRE AUSSI : OM : « Balerdi ? On le sent plus fragile que les autres »

Après le match, l’ancien défenseur de l’OM a voulu penser aux joueurs après cet arbitrage de mauvaise qualité : « Je pense aux entraîneurs, aux 22 acteurs de ce match qui est un 1/4 de finale de Ligue des Champions… En tant que commentateur, on est presque déçus de vivre ce genre de situation aux commentaires. On prend beaucoup de plaisir mais le plaisir est gâché par deux situations qui sont rocambolesque et qui font du match de Clément Turpin un mauvais match. Il faut juste dire ça. Il faut arrêter de ramener ça aux lois. Monsieur Turpin s’est trompé 2 fois et la deuxième fois, on l’emmène à se tromper encore plus parce que c’est la VAR qui intervient. Ces décisions m’empêchent de prendre du plaisir à la fin d’un match qui nous en a donné »