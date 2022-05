Ex OM : Harit affiche son bonheur avec le Maroc !

De retour avec sa sélection marocaine, Amine Harit affiche son bonheur de porter à nouveau ce maillot international ! L’ancien joueur de l’OM est toujours dans l’incertitude concernant son avenir.

Avec une belle saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Amine Harit a fait son retour avec l’Equipe nationale du Maroc. Ancien international, il a été rappelé par le coach Vahid pour les éliminatoires de la CAN.

Dans un entretien accordé au média officiel de l’équipe national du Maroc, Amine Harit a expliqué sa joie d’être de retour avec sa sélection ! Ils joueront ce jeudi un match face à la sélection des USA en amical avant d’enchaîner à partir du 9 juin les éliminatoires pour la CAN face à l’Afrique du Sud puis une seconde rencontre au Liberia le 13 juin.

» Je suis très content, car être de retour pour porter le maillot de la sélection est très important pour moi, ça réjouit mes parents. Je demande à tous les supporters marocains de nous encourager car on aura besoin d’eux. (…) Nous sommes conscients que ce sera un match important. La Team USA possède une belle équipe avec de nombreux joueurs évoluant en Europe. Nous nous rendons là-bas pour prouver ce que nous valons et faire un bon match afin de préparer les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. » Amine Harit – Source : Média officiel de la sélection du Maroc (29/05/22)