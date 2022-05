OM : Deschamps explique pourquoi il a pris Saliba, Guendouzi et Kamara !

La dernière liste de Didier Deschamps avait un accent marseillais avec William Saliba, Mattéo Guendouzi et Boubacar Kamara. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a expliqué ses choix !

L’Olympique de Marseille a réalisé une saison très aboutie en terminant à la deuxième place de Ligue 1. Forcément, plusieurs joueurs de l’effectif de Jorge Sampaoli ont été récompensés en retrouvant leur sélection nationale.

Pour les Bleus, Mattéo Guendouzi ainsi que William Saliba ont été appelés par Didier Deschamps. Le sélectionneur a également convoqué pour la première fois le minot formé à l’OM, Boubacar Kamara qui vient de quitter le club librement pour Aston Villa.

Notre sélectionneur évoque la 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 du jeune Marseillais @boubaKamara_4 🇫🇷 🎙 Interview complète : https://t.co/IXq6OoxZWT pic.twitter.com/DrlnNqaJIX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 20, 2022

C’est plus lié à leurs performances individuelles — Deschamps

Ce samedi, Didier Deschamps était en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. Le sélectionneur de l’Equipe de France a notamment été questionné sur la présence des trois joueurs de l’Olympique de Marseille.

L’ancien coach de l’OM a expliqué les raisons qui l’ont poussé à appeler William Saliba, Mattéo Guendouzi ou même Boubacar Kamara avec l’Equipe de France.

« Je ne vais pas me permettre de juger le système et le jeu de Sampaoli. C’est ce que fait chacun de ces joueurs à travers le système qui montre qu’ils sont performants. Ils ont joué beaucoup de matchs, peut-être trop parce qu’ils ont fini sur les rotules. Qu’ils aient certains repères par rapport à ce que je demande ici ça aide, mais c’est plus lié à leurs performances individuelles » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (28/05/22)

4 rencontres au mois de juin

L’Equipe de France jouera du 3 au 13 juin des rencontres de Ligue des Nations. Cela débutera par une confrontation face au Danemark vendredi prochain puis un match face à la Croatie. La phase aller se terminera par une rencontre qui opposera les Bleus aux Autrichiens avant de refaire face aux Croates le 13 juin.