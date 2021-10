Ancien joueur de l’OM, Hilton a quitté Montpellier après dix ans de bons loyaux services. Agé de 43 ans, c’était le joueur le plus vieux du championnat de France…

Champion de France avec l’OM en 2010, Hilton était un joueur du MHSC depuis 2011. Capitaine du club de la Paillade, c’est une page qui s’est tourné pour lui, Montpellier et le championnat de France.

Alors qu’il avait annoncée arrêter sa carrière, il a remis ça en doute au micro de France Bleu. Il aurait aussi reçu une proposition de Brest l’été dernier qu’il a préféré décliner :

L’envie de jouer a toujours existé

« L’envie de jouer a toujours existé. Le choix de mettre un terme à ma carrière, c’était surtout des décisions privées. La priorité du moment, c’est ma famille. Revenir en tant qu’entraîneur, joueur, on ne sait pas. L’envie de jouer a toujours existé. Quand je commente les matches et que je suis au bord de la pelouse, ça me manque beaucoup. Mon épouse était très contente quand j’ai mis un terme à ma carrière, parce qu’elle savait que je serais plus souvent à la maison. Mais ces derniers temps, elle me pousse à trouver quelque chose, elle n’en peut plus de moi. Je ne peux pas m’arrêter, c’est plus fort que moi. Je suis actif toute la journée. Je me lève à 5h30 ou 6 heures du matin et je suis non-stop jusqu’à 23 heures. » Victoria Hilton— Source: France Bleu (12/10/21)

Le président a proposé de continuer au sein du club

« Obrigado Capitão ! A l’aube de la saison 2021/2022 marquée par un changement de cap dans la politique sportive du club avec l’arrivée d’un nouveau coach en la personne d’Olivier Dall’Oglio et son staff, le chapitre sportif de la carrière du Capitão Vitorino Hilton se referme avec le MHSC (…) Une histoire d’amour extraordinaire entre un club qui lui a redonné l’amour du foot un capitaine exemplaire, surtout une histoire d’amour dont le livre est loin d’être terminé puisque si le chapitre « joueur » se termine, un autre s’ouvre pour Vitorino Hilton à qui le Président a proposé de continuer l’histoire au sein du club dans une nouvelle mission pour laquelle les deux parties se sont données le temps de la réflexion » Communiqué officiel du MHSC (07/06/21)