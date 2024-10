Ex OM : Iliman Ndiaye, la renaissance du crack?

Depuis son départ de l’OM, tout va pour le mieux pour Iliman Ndiaye. Ce week-end encore, il a brillé avec le maillot d’Everton. De quoi laisser des regrets pour les supporters de l’OM?

Il aurait pu être la belle histoire de la saison passée mais a préféré quitter le club à l’été dernier : Iliman Ndiaye fait le bonheur d’Everton. L’international sénégalais enchaîne les matchs avec son nouveau club et a une nouvelle fois été décisif ce week-end face à Ipswich. Pour le journaliste Najim Meini, « il n’a rien à voir avec le joueur qu’on a vu l’an passé. Quand on parle du contexte marseillais qui peut parfois intimider certains joueurs, on est la dedans. Le maillot était trop lourd à porter mais le talent est là »

Ndiaye qui fusille le gardien d’Ipswich. Je vous assure qu’il a rien à voir avec le joueur qu’on a vu l’an passé. Quand on parle du contexte marseillais qui peut parfois intimider certains joueurs, on est la dedans. Le maillot était trop lourd à porter mais le talent est là pic.twitter.com/5E4XNwm018 — Najim Medini (@NajimMedini) October 19, 2024

Un long message émouvant

• Le message d’adieu d’Iliman Ndiaye : « Un merci particulier et sincère à tous les supporters pour votre affection au quotidien et les souvenirs que je garderai dans ma tête pour toujours. L’arrivée à l’aéroport, mes débuts au Vélodrome, mon premier but, les ambiances des grands… pic.twitter.com/mUEJpNQfiP — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) July 3, 2024

Après l’officialisation de l’OM, Ndiaye a publié un long message d’adieu aux supporters, exprimant ses regrets de ne pas s’être imposé dans son club de cœur. « Un merci particulier et sincère à tous les supporters pour votre affection au quotidien et les souvenirs que je garderai dans ma tête pour toujours. L’arrivée à l’aéroport, mes débuts au Vélodrome, mon premier but, les ambiances des grands soirs… Votre soutien au quotidien a énormément compté toute la saison et restera gravé en moi. »

« je continuerai de vibrer devant chaque match »

« Il y a un an, lorsque l’on m’a donné l’opportunité de jouer pour l’OM, j’ai saisi la chance de réaliser mon rêve. C’était un honneur, une expérience magique et indescriptible pour moi et je suis vraiment fier d’avoir à nouveau porté ce maillot, 10 ans après », a également écrit iliman Ndiaye, avant de conclure « le supporter que je suis depuis toujours continuera à vibrer devant chaque match. »