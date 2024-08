Ex-OM : Jonathan Clauss décisif en 2 minutes avec l’OGC Nice

Jonathan Clauss tout juste transféré à l’OGC Nice est déjà décisif. A peine entré en jeu, l’international français marque sur son premier ballon touché.

L’ancien olympien transféré cet été pour 5 millions d’euros inscrit son premier but avec l’OGC Nice en amical. Tout juste entré en jeu face à Lecce, Jonathan Clauss permet à Nice de mener 2-0 sur son premier ballon touché. En 2ème période les Italiens reviennent au score mais les aiglons s’imposent finalement 3-2 grâce à un but de Bouanani à la 87ème. Les Niçois signent leur premier succès en match préparatoire.

Le latéral droit international français retrouve à Nice le coach qui l’a lancé, Frank Haise avec qui il a une très bonne relation, et va pouvoir se reconcentrer sur le travail. « J’ai peut-être aujourd’hui besoin de me retrouver dans le travail et le sérieux, éviter les bruits de couloirs qui sont sortis, mais qui font partie de la vie d’un joueur de foot », avait déclaré le joueur lors de la signature au GYM.

C’est confirmé pour Kiliann Sildillia. Qualifié pour les demi-finales des Jeux Olympiques avec les Bleus de Thierry Henry. Le latéral droit français ne veut rejoindre que l’OM d’après Fabrizio Romano. Le club a démarré les discussions avec Fribourg. Malgré l’intérêt de Wolfsburg, le défenseur n’a que l’OM en tête. Les négociations se dérouleraient bien ! Un renfort de plus côté droit qui pourrait permettre à Bamo Meité de retrouver un rôle plus axial dans la défense marseillaise. Lui qui est aligné latéral droit depuis l’arrivé de Roberto De Zerbi.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2024