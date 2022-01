Ex OM : José Anigo évoque la personnalité de Benjamin Mendy

Dans les colonnes du journal l’Equipe l’ancien directeur sportif, joueur et entraineur de l’Olympique de Marseille José Anigo a donné a évoqué la personnalité de Benjamin Mendy lors de son passage à l’OM.

Interrogé par le quotidien sportif L’Equipe, José Anigo, ancien directeur sportif de l’OM, est revenu sur l’arrivée de Benjamin Mendy à Marseille en 2013 : « Benji est arrivé à Marseille avec une bande de jeunes joueurs prometteurs, les Florian Thauvin, Giannelli Imbula, Mario Lemina dans le cadre du fameux « projet Dortmund » de Vincent Labrune. Tout de suite, j’ai vu un garçon très attachant et très vite aussi, j’ai compris que rien n’était très sérieux à ses yeux. Pour lui, la vie est un jeu», explique ainsi l’ancien coach olympien avant de poursuivre.

Des amendes jusqu’à 15 000 ou 16 000 € par mois.

« Chez les joueurs de foot pro, il y a des codes et il ne les avait pas. Un jour sur deux, il arrivait en retard à l’entraînement. Une ou deux fois, on a même envoyé quelqu’un du club le sortir du lit chez lui. On a commencé par des petites amendes et c’est monté crescendo. Parfois jusqu’à 15 000 ou 16 000 € par mois. C’était du lourd. Mais il n’a jamais compris. C’était impossible pour lui de mettre un réveil à l’heure. (…) Avec Steve Mandanda, les joueurs avaient décidé que ces amendes seraient reversées à des œuvres caritatives en fin de saison. Il a bien contribué à les aider. »»relate ainsi José Anigo quo journal l’Equipe au sujet de celui qui est accusé en Angleterre de sept viols et d’une agression sexuelle.

