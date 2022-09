Ex OM : Kamara retrouve les Bleus !

Alors qu’il ne faisait pas parti de la première liste de Didier Deschamps, Boubacar Kamara a finalement été appelé pour palier le forfait d’Adrien Rabiot…

Kamara avait fêté sa première sélection en équipe de France en juin dernier, le milieu de terrain d’Aston Villa va retrouver finalement Clairefontaine et les Bleus, quelques mois plus tard. Titulaire sous les ordres de Steven Gerrard en Premier League, l’ancien Marseillais profite de la petite trêve en Angleterre après le décès de la reine Elisabeth II pour retrouver les Bleus…

Adrien Rabiot, insuffisamment rétabli, est remplacé par Boubacar Kamara — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 16, 2022

En conférence de presse, un journaliste a posé une question concernant le joueur formé à l’OM, parti pour Aston Villa en fin de saison dernière. Plus que sur son absence, la question concernait avant tout le fait de l’avoir appelé à un moment où il pouvait également jouer pour le Sénégal.

« Bloquer Kamara pour qu’il n’aille pas avec l’équipe du Sénégal? Non je n’ai jamais fait cela. Que ce soit avec lui ou un autre joueur. Les joueurs qui ont une binationalité, ils ont une liberté. Et à aucun moment je prends un joueur pour l’empêcher d’aller avec une autre sélection. Si je le prends à un moment c’est parce que c’est le moment pour lui par rapport à ce que dont j’ai besoin. Evidemment, ce sont des circonstances aussi. Après, il y a de la concurrence au même poste mais je le fais seulement par rapport au moment présent et pour l’Equipe de France. Jamais à l’encontre d’une autre sélection, quelle qu’elle soit. » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (15/09/22)