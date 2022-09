Tudor suspendu par la commission de discipline de la LFP !

L’entraîneur Croate de l’Olympique de Marseille a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP pour une accumulation d’avertissements. Il sera absent à Angers.

Après la défaite en Ligue des Champions contre l’Eintracht Francfort ce mardi (0-1), une autre mauvaise nouvelle vient de tomber pour le club olympien. Igor Tudor sera suspendu lors du déplacement à Angers, le 30 septembre après la trêve internationale. La commission de discipline de la LFP a sanctionné l’entraîneur marseillais pour une accumulation d’avertissements. À l’image de son prédécesseur Jorge Sampaoli, Tudor est régulièrement dans le viseur des arbitres depuis le début de la saison. Un nouveau coup dur pour l’OM qui devra faire sans son entraîneur Croate pour une rencontre …

La LFP a suspendu Igor Tudor et Presnel Kimpembe !https://t.co/0C5cbu564Z — Foot Mercato (@footmercato) September 14, 2022

Il a trop manqué de justesse technique

S’il ne sera pas sur le banc de touche à Angers, Igor Tudor a assisté impuissant à la défaite de son équipe ce mardi contre Francfort en Ligue des Champions. L’ancien joueur de l’OM Fabrice Abriel a évoqué les difficultés offensives des Olympiens ainsi que les changements apportés par l’entraineur Croate.

« Oui, il a trop manqué de justesse technique, ce qui peut-être dû au manque de repères et d’automatismes du trio offensif (Gerson-Sanchez-Payet). Il y a eu des difficultés à se créer des occasions franches, c’est un peu un signe de faiblesse à domicile. Clauss et Tavares ont peiné au fur et à mesure. Le milieu Veretout-Rongier a bien travaillé mais quand vous avez du mal à trouver vos attaquants, ça peut être à eux de dépasser leur fonction, de se mettre dans les intervalles pour les toucher un peu plus. Payet s’est excentré côté gauche car il n’y avait pas d’espaces, il n’était pas touchable, du coup Sanchez s’est retrouvé isolé et le jeu ne penchait pas du tout à droite du côté de Gerson. Ou alors c’était à Gerson et Payet de redescendre au cœur du jeu mais ils n’ont pas réussi à le faire. C’est une déception de ne pas pouvoir surfer sur la première période à Tottenham, très convaincante. Il y a de l’énergie, ça court, mais on a parfois l’impression que c’est désorganisé, que les joueurs n’y croient pas toujours. La série négative en Ligue des champions se poursuit, ça peut peser psychologiquement. » Fabrice Abriel – source : L’Equipe du 14/09/2022