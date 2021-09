Bilal Boutobba a été lancé dans le grand bain par Marcelo Bielsa, le soir d’un Monaco-OM à la 83è minutes. C’est le plus jeune joueur de l’histoire marseillaise en Première Division. Malheureusement, il avait décidé de ne pas signer son contrat pro avec son club formateur…

Le natif de Marseille avait décidé de rejoindre l’Espagne et le FC Séville à l’été 2016. Un choix de carrière non concluant car il ne s’est jamais imposé avec l’équipe A des Andalous, et a signé à Montpellier deux ans plus tard. Dans le sud de la France non plus, le jeune Bilal Boutobba n’a pas convaincu, et a fait seulement trois apparitions en Ligue 1 avec l’écurie héraultaise.

Lors du mercato estival 2020, il s’engage avec Niort en Ligue 2 sous les ordres de l’ancien marseillais Franck Passi. Mais c’est cette saison, à l’âge de 23 ans qu’il lance véritablement sa carrière. Auteur de trois buts et quatre passes décisives en 10 matchs, il est l’un des hommes forts de ce début de championnat de Ligue 2…

🧐 @boutobba_bilal ⚽️ 3 buts

👟 4 passes décisives

🌟 30 dribbles réussis (🥈)

✨ 68% de dribbles réussis (🥇) A 23 ans, le milieu 🇫🇷🇩🇿 des @ChamoisNiortais s’impose comme l’un des joueurs les plus décisifs en #Ligue2BKT 💪 !https://t.co/hUrrTFFysy — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) September 29, 2021

SAMPAOLI EST ENCORE PLUS FOU QUE BIELSA – BILAL BOUTOBBA

« J’ai vu le match de l’OM contre Villarreal. C’était le bordel. J’ai connu Sampaoli à Séville, il est encore plus fou que Bielsa. Franchement, je vois l’OM sur le podium cette saison… voire dans les deux premiers. » Bilal Boutobba – Source : Space @Treize013 (02/08/2021)

LES RECRUES QUI M’ONT LE PLUS IMPRESSIONNÉ C’EST DE LA FUENTE ET ÜNDER – BILAL BOUTOBBA

Comme tous les supporters olympiens, Bilal Boutobba a suivi la préparation estivale olympienne. Lui aussi, il a été surpris par l’apport et les qualités offensives de certaines recrues comme Konrad de la Fuente ou Cengiz Ünder. L’Américain et le Turc se sont tous les deux montrés décisifs et ont certainement marqué des points durant cette préparation estivale.

« Les recrues qui m’ont le plus impressionné c’est De la Fuente et Under… Konrad contre Saint-Etienne et Under contre le Servette, j’ai serré. » Bilal Boutobba – Source : Space @Treize013 (02/08/2021)