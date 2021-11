Ex OM : La descente aux enfers continue pour Benjamin Mendy !

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille désormais à Manchester City, Benjamin Mendy a reçu deux nouvelles accusations pour viols sur des jeunes femmes de plus de 16 ans.

Benjamin Mendy est toujours en très grande difficulté en Angleterre. Après des premières accusions de viols et agressions sexuelles, le joueur de Manchester City est en détention depuis plusieurs semaines. Cette semaine, il devait être entendu par la justice britannique pour annoncer s’il plaide coupable ou non.

Ce mardi, PA Media relaye les informations livrées par le Crown Prosecution Service, affirmant que Benjamin Mendy fait l’objet de deux nouvelles accusations de viols. Cela concernerait quatre jeunes femme âgés de plus de 16 ans.

