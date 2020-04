Ex OM : La fois où Desaily a mis un coup de pression à Robert Pirès !

Sur RMC dans Team Duga, Robert Pirès s’est exprimé sur la finale face à l’Italie lors de l’Euro 2000. L’ancien joueur de l’OM, rentré en toute fin de match s’est souvenu que Marcel Desaily lui avait mis un petit coup de pression avant les prolongations !

Robert Pirès a évolué sous le maillot de l‘Olympique de Marseille de 1998 à 2000 après quoi il a rejoint Arsenal.

C’était une pique, à la Marcel Desailly — PIRES

Entre les deux clubs, l’international français a joué l’Euro 2000 avec les Bleus. Lors de la finale où il était entré en fin de match, Marcel Desaily est venu lui mettre un coup de pression.

« Il arrive discrètement derrière moi, je ne le vois pas, et me glisse discrètement dans l’oreille: «Maintenant, on va voir de quoi tu es capable». Il me dit ça, puis s’en va. Je le regarde, mais je ne lui ai même répondu. Je me demande ce qu’il veut ! Ça a été un coup de pression. C’était une pique, à la Marcel Desailly. Il m’a vexé. Je trouvais que ce n’était pas le moment pour me dire ça »

Robert Pirès – Source : RMC

Après cette interaction, le milieu offensif excentré sur le côté gauche lors de cette rencontre a livré une passe décisive pour David Trézéguet. Un but qui a permis aux Bleus de remporter l’Euro 2000 !