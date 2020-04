OM: Didier Roustan dézingue Jacques-Henri Eyraud !

Le président de l’Olympique de Marseille s’est exprimé ce mercredi pour évoquer la reprise du championnat. Une communication que ne comprend pas Didier Roustan…

Le dirigeant de l’OM a donné son sentiment sur le scénario de reprise envisagé actuellement la LFP. Pour le journaliste Didier Roustan, la communication de Jacques-Henri Eyraud est égoïste…

Le football français doit parler d’une seule voix– Roustan

Il s’est exprimé sur la chaîne l’Equipe:

« Ce qui me gêne au niveau de la communication de Jacques-Henri Eyraud, c’est que le football français doit parler d’une seule voix. Et finalement il y a un président qui dit ça, un autre qui dit ça, un syndicat qui dit ci et un autre qui dit ça, donc ça ne fait pas très sérieux. Ils ont des réunions quoi, il y a un comité de crise, mais qu’ils se mettent d’accord et parlent d’une seule voix. En plus ce que dit Jacques-Henri Eyraud c’est évidence, et d’après ce que je reçois de la LFP, personne ne sera prioritaire, cela se fera si toutes les conditions sanitaires sont réunies. Mais chacun reste devant sa porte… »