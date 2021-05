Ex OM : La folle anecdote de Benoît Cheyrou sur Tyrone Mears !

Dans une émission sur la chaîne Twitch de la Ligue 1, Benoît Cheyrou a raconté une anecdote sur l’ancien joueur Tyrone Mears !

Passé par l’OM de 2007 à 2014, Benoît Cheyrou a vu passer beaucoup de joueurs dans le vestiaire… Seul un n’a pas chanté à son arrivée au club, comme le veut la tradition : Tyrone Mears.

il a montré le poing et on a compris que le premier qui allait lui demander de chanter, il allait lui rentrer dedans — cheyrou

Prêté par Derby County à l’Olympique de Marseille, le joueur formé à Manchester City est apparu très dur lors de son transfert. Dans l’émission Ligue 1 Legends diffusé sur la chaîne Twitch du championnat français, Benoît Cheyrou a raconté une anecdote sur Mears !

« Tyrone Mears, c’était un super mec ! J’ai une anecdote sur lui. Il était assez costaud, il ne parlait pas français… Et comme il ne comprenait pas, il était assez fermé. Il parlait beaucoup avec Bolo Zenden en anglais. La tradition voulait qu’à chaque nouvelle arrivée, le joueur devait se présenter devant tout le monde à la mise au vert ou quand on était en stage de préparation… On devait chanter aussi. Quand Tyrone Mears est arrivé, personne n’a osé lui demander de chanter parce que tout le monde avait peur de lui ! A un moment, il a montré le poing, il a parlé en anglais et on a compris que le premier qui allait lui demander de chanter, il allait lui rentrer dedans ! Personne n’a osé lui demander une deuxième fois. C’est le seul que je n’ai pas entendu chanter quand il est arrivé d’ailleurs. Mais c’était un super mec vraiment. Il faisait de la musculation tous les jours, 50 tractions d’affilée… Il nous impressionnait dans le vestiaire ! On a appris à la connaître ensuite, il s’est détendu, il a appris un peu le Français et on baragouinait en Anglais. »Benoît Cheyrou – Source : Ligue 1 Legends (11/05/21)

Vous vous souvenez de Tyrone Mears à l’@OM_Officiel ? Benoit Cheyrou a une superbe anecdote sur lui…😂 📽️ Retrouvez le replay de la 3e de #Ligue1Legends sur @TwitchFR avec @_AlexdeCastro_ @Scipionista et @MaxVendrell 🔛➡️ https://t.co/h5nyaFc9HB pic.twitter.com/8Yfj1xXtMA — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 11, 2021

Le chiffre : 7

C’est le nombre de matchs qu’a disputé Tyrone Mears à l’Olympique de Marseille de 2008 à 2009 lors de son prêt. Le latéral droit a tout de même marqué un but lors de son court passage en Ligue 1 avant de retourner en Angleterre et de jouer à Burnley.