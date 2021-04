Ces deux nouvelles anecdotes savoureuses sur Marcelo Bielsa à l’OM

Invité dans l’émission Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille Michel Chatron, ancien intendant du groupe professionnel de l’OM nous a raconté deux anecdotes sur Marcelo Bielsa.

Présent sur le plateau de Football club de Marseille, l’ancien intendant de l’Olympique de Marseille, Michel Chatron nous a livré deux anecdotes assez savoureuses sur Marcelo Bielsa lors de son passage à l’OM. A voir en images ci-dessus.

L’entraineur argentin refuse les privilèges !

« On a toujours pour habitude de mettre les entraîneurs et les dirigeants dans des chambres privilèges dans les hôtels lors des déplacements. Un jour, Marcelo Bielsa m’attrape avec Franck Passi et me demande pourquoi on le met dans une belle chambre. Je lui explique le fonctionnement qui existe depuis toujours et lui me répond « Moi je veux une chambre avec un bureau, une chaise, un lit et une télévision, je ne veux plus de chambre privilège. A partir de ce jour, il a donc fait les déplacements dans les même chambres que tout le monde » Michel Chatron – Source : Football Club de Marseille

Quand Bielsa organise un tournoi avec son staff et les salariés du club

« Pour vous dire à quel point il est fixé sur le football, il avait demandé un jour à son adjoint d’organiser un tournoi au foot inodore de la Valentine. Ce qu’on ne savait pas c’est que c’était lui qui avait organisé les équipes, et qu’il avait demandé ensuite un compte rendu de match. C’était son staff contre l’encadrement de l’équipe, les intendants, la sécurité, et le médical. On pensait qu’on pourrait jouer comme on veut mais pas du tout. On nous a dit : « Non vous allez jouer comme ça, et dans ce système, c’est le Professeur qui l’a dit ». Je pensais que c’était une blague mais pas du tout. Il a téléphoné à la fin du match pour connaître le score et savoir comment on avait joué, comment on s’était comporté… Ensuite il nous a emmené manger la Pizza aux Camoins, il n’était pas présent mais c’est lui qui a tout payeé pour la soirée… » Michel Chatron– Source : Football Club de MarseilleRetrouvez ci-dessous l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille avec Michel Chatron et Jean Charles de Bono