Ex OM : La grosse colère de Courbis sur la finale de la Coupe de France

Dans l’After Marseille, Rolland Courbis a poussé une grosse colère sur la programmation de la finale de la coupe de France. Il estime que celle-ci fausse la fin du championnat.

Ce samedi aura lieu la finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et Toulouse. Les canaris tenteront de conserver leur titre après leur victoire la saison dernière contre l’OGC Nice en finale. Toulouse vise une première victoire dans la compétition depuis 1957. Éliminé en quart de finale par Annecy, eux même sortit par le Téfécé en demi-finale, l’Olympique de Marseille pour nourrir de gros progrès autour de la coupe de France.

À LIRE AUSSI : OM : Riolo s’agace de ce faux procès fait à Igor Tudor !

Ceux qui gèrent le calendrier sont des incompétents

Sur le plateau de l’After Marseille, Rolland Courbis a grondé contre la programmation de la finale : « Je m’étais imaginer une finale des Olympique entre Lyon et Marseille, je me retrouve avec Nantes contre Toulouse. En plus de ça, on va devoir regarder cette finale toujours autant encombrée par les incompétents qui s’occupent des calendriers. Je ne comprends pas d’organiser une finale de Coupe de France à six journées de la fin du championnat. Vendredi, il y a un match avancé. Samedi, il y a la finale. Dimanche, il y a sept matchs de Ligue 1. On le fait exprès ? Je suis le seul idiot à ma plaindre du calendrier ? La fin du championnat est complètement faussée. »

OM : « Ünder ? C’est le bon moment pour partir » – https://t.co/ksu4VwPW95 pic.twitter.com/M1ZRhFEwEr — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 27, 2023

C’était l’année ou jamais pour gagner la Coupe de France

Dans Débat Foot Marseille, David @Massilia1978 a loué la régularité sportive de l’OM : « Si l’OM se qualifie pour la Ligue des Champions, il faudra vraiment le souligner parce que ce serait la troisième qualification directe en quatre ans. Il y aurait une vraie continuité sportive et financière. Il estime cependant que la saison du club n’est pas totalement réussie : « La saison dernière, on a vécu de belles émotions. On termine à la deuxième place et on fait un beau parcours en Conférence League. Il y avait déjà une grosse déception l’année dernière lorsque l’on perd le quart de finale de coupe de France à Nice 4 à 1. Paris avait été éliminé. Cette année, il y a un match qui a marqué tout le monde, c’est celui contre Annecy. L’OM n’avait pas le droit de se rater. Cette année, il y avait vraiment de la place. On aurait pu aussi aller chercher plus haut en championnat. Paris a beaucoup de réussite cette saison. Ils ont de la chance d’avoir Mbappé. C’est un joueur exceptionnel. S’il n’est pas là, je ne suis pas certain qu’ils terminent dans les trois premiers. Avec le contexte, la saison aurait été réussie avec un trophée. C’était l’année ou jamais pour gagner la coupe de France. »