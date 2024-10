Ex OM : La grosse décision prise par Vincent Labrune !

Toujours au coeur des polémiques, Vincent Labrune devrait prendre une grande décision. Selon RMC, son salaire devrait être réduit de 30%.

Ces derniers mois n’auront pas été simple pour l’image de Vincent Labrune. L’ancien président de l’OM enchaîne les polémiques et est jugé par les observateurs du football pour sa gestion catastrophique des droits TV de la Ligue 1. Le président de la LFP devrait, d’après RMC Sport, voir son salaire réduit de 30% tout comme celui de son directeur général Arnaud Rouger. Une grande décision qui ne devrait cependant pas calmer les polémiques autour du dirigeant français.

📢 Selon nos informations, la LFP, à travers son conseil d’administration, a décidé de réduire de 30% la rémunération de son président Vincent Labrune et de son directeur général Arnaud Rouger.https://t.co/MxIFDr9DPZ — RMC Sport (@RMCsport) October 2, 2024

Vincent Labrune de nouveau au cœur des polémiques !

Vincent Labrune est une nouvelle fois au cœur des polémiques. Après le fiasco des droits télés et de DAZN. Les soupçons de copinage concernant les élections du président de la LFP. Cette fois l’ancien président de l’OM a réussi à se mettre son fonds d’investissement à dos. Le CVC a dénoncé en juillet une « faute de gestion » contraire aux intérêts de la Ligue, dénoncé également des « conflits d’intérêt » de Nasser Al-KhelaÏfi (président du PSG et de Bein Sport), et réclame 1,5 million d’euros de remboursement de salaire et de note de frais. De quoi rajouter de la tourmente autour de la présidence de Vincent Labrune.