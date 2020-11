Ex OM : La montée en puissance de Lihadji (buteur en Espoirs)

Il n’a pas signé pro avec l’OM, son club formateur, l’été dernier. Isaac Lihadji a rejoint le LOSC et commence à montrer le bout de son nez en Ligue 1 mais aussi avec le Espoirs Français…

Laissé sur le banc par Christophe Galtier avec le LOSC en début de saison, Isaac Lihadji commence à grappiller du temps de jeu. Il a joué 25 minutes face à l’AC Milan en Ligue Europa et s’est vu offrir une mi-temps face à Brest. Du coup, le minot a été convoqué par Sylvain Rippol avec les Espoirs. Entré en jeu à la 64′ face au Lichtenstein (victoire 5-0 des français), l’ailier droit de 18 ans a fêté son premier match par un premier but…

Sur le Plateau du Late Football Club de Canal+, l’ancien défenseur parisien José-Karl Pierre-Fanfan a donné son avis sur cette première de Lihadji avec les Espoirs. « Il a apporté beaucoup de percussion, il est rentré fais avec de la lucidité. Lihadji est rentré avec de bonnes intentions et il marque même si parfois il est encore gourmand, précise le consultant. Il peut faire des différences. »

Lihadji on va attendre un peu mais c’est prometteur — Satin

Egalement présent sur le plateau, l’agent Bruno Satin a apprécié les qualités du jeune lillois, mais s’il demande encore de la patience : « Il a une grande vitesse d’exécution, une grande capacité d’élimination, de dribble en un contre un, on va attendre un peu mais c’est prometteur. » Lihadji lui est très ambitieux et s’est confié au micro de Canal+ après ce match des Espoirs.

La belle première d’Isaac Lihadji avec les Bleuets 🔝🇫🇷 pic.twitter.com/Lv6JZ1RS36 — Late Football Club (@LateFootClub) November 12, 2020

Je suis très content de mon choix — Lihadji

« C’est une fierté de jouer avec les Espoirs, premier but lors de mon premier match. On va rester focus sur la Suisse, je suis content que l’équipe gagne ce soir. Il faut garder la tête sur les épaules même si j’étais surpris d’être appelé. Je suis très content de mon choix (signer au LOSC), on le voit au championnat on est deuxième. Je suis fier de mon équipe, on peut finir en haut de tableau peut être premier aussi, on va tout faire pour… »

Isaac Lihadji – source : Canal+ (12/11/2020)