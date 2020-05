Ex OM : La nouvelle activité de Benjamin Mendy !

Avec le confinement dû à l’épidémie du coronavirus, Benjamin Mendy a tenté d’innover pour passer le temps… Après des heures à s’entraîner, il s’est découvert une nouvelle passion !

Le confinement a été difficile pour les joueurs de football, toujours habitué à être à l’extérieur et à s’entraîner… La plupart d’entre eux a d’ailleurs tenté de trouver des alternatives pour garder la forme.

Benjamin Mendy s’est exprimé à ce sujet au média de son club, Manchester City. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a confié qu’après s’être entraîné, il a voulu apprendre de nouvelles choses.

« Le confinement n’était pas facile… C’était très difficile pour tout le monde. La situation s’améliore mais nous devons être vigilant et suivre les règles. Au début, je m’entraînais et faisais seulement de la musculation mais après j’ai voulu apprendre nouvelles choses. Alors j’ai commencé à peindre »

Benjamin Mendy – Source : Manchester City

« The quarantine has not been easy. It’s very difficult for everyone. It is getting better, but we need to be careful and to follow the rules.

« First, I was just working out and training, but then wanted to learn some new stuff so I

started painting. »

💬 @benmendy23

🔵 #ManCity pic.twitter.com/3Z93E9XgZM

— Manchester City (@ManCity) May 22, 2020