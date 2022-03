Ex OM : La nouvelle folle sortie médiatique de Mario Balotelli !

Dans un entretien accordé à The Athletic, Mario Balotelli est revenu sur une déclaration qu’il aurait prononcé devant Nedum Onuoha, son coéquipier à Manchester City. Il a confirmé avoir le même niveau que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Passé par l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice, Mario Balotelli a donné un entretien à The Athletic, écrit par son ancien à Manchester City, Nedum Onuoha. Le défenseur central a confirmé que lors d’une session d’entraînement au centre sportif de Carrington, l’international italien a réagi à une conversation en cours.

Je suis sûr à 100% que j’ai la même qualité que Messi et Crisitiano Ronaldo

Quelqu’un parlait de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Balotelli débarque et affirme qu’il a le même niveau que les deux joueurs, considérés comme les meilleurs du monde. Un silence s’est installé dans la salle mais Balotelli n’aurait pas souri en disant qu’il plaisantait. Plusieurs années après, Super Mario garde toujours le même sérieux en évoquant cette anecdote et affirme que, footballistiquement, il a le même niveau que ces deux monstres du football.

« J’ai manqué quelques occasions d’être au niveau des meilleurs au monde, mais je suis sûr à 100% que j’ai la même qualité que Messi et Crisitiano Ronaldo. Si on parle de talent footballistique, je n’ai rien à leur envier… Mais j’ai raté quelques occasions dans ma vie… Ça arrive. Aujourd’hui, je ne peux pas dire que je suis aussi bon que Ronaldo. Combien de Ballon d’Or il a gagné? Cinq? Personne ne peut se comparer à Messi et Ronaldo. Mais si on parle seulement de qualité de football, je n’ai aucune raison d’être jaloux d’eux, soyons honnêtes. » Mario Balotelli – Source : The Athletic (02/03/22)

Mancini lui refait confiance avec la sélection

Mario Balotelli a récemment retrouvé la sélection italienne mais ne joue plus dans un top championnat. Il est actuellement en Süper Lig en Turquie où il évolue sous les couleurs de l’Adana Demirspor (5e du championnat). Son contrat court jusqu’en juin 2024 dans le club turc où il a déjà empilé les buts. Roberto Mancini, son sélectionneur avec qui il a une relation très particulière, a expliqué les raisons de cet appel. « Cela faisait trois ans que je ne lui avais pas parlé. Je l’ai appelé parce qu’il est vieux, il a 31 ans. Peut-être que son esprit est meilleur maintenant. Quand Mario est arrivé à Manchester, il avait un talent incroyable. Il était jeune et avait de grandes qualités. Il s’est toujours bien entraîné. C’est aussi un bon gars »