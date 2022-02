Ex OM : La nouvelle grosse giffle reçue par Bielsa !

Après des passages rapides à l’OM et au LOSC, Marcelo Bielsa s’est posé à Leeds. Cependant cette saison est de plus en plus compliquée…

Le recrutement estival n’a pas été assez conséquent pour renouveler l’effectif et Leeds doit faire avec plusieurs blessures importantes. L’équipe a perdu le fil de son jeu et prend des claques face aux grosses équipes de Premier League. En effet, Marcelo Bielsa avait dû digérer un 7-0 face à Manchester City, il a pris une seconde danse face à Liverpool mercredi soir…

Leeds prend 6-0, Bielsa départ annoncé…

En effet, lors du match en retard de la 19e journée de Premier League, Liverpool s’est baladé face à Leeds ce mercredi. Les Reds s’était rendu le match facile grâce à un doublé de Salah sur penalty (15e et 35e), mais aussi sur un but de Matip (30e). Le score a enflé en fin de rencontre avec un doublé de Mané (80e, 90e) et une dernière réalisation de Van Dijk (90+3) montant le score à 6-0. Les Peacocks enchaînent une troisième défaite consécutive, les hommes de Marcelo Bielsa pointent à la 15e à seulement trois points de la zone rouge. En fin de contrat en juin prochain, El Loco ne devrait pas prolonger l’aventure à Leeds…