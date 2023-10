Ex OM : La phrase choc de Larguet !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans un entretien accordé à UNIFOOT TV, Nasser Larguet a donné son sentiment sur le danger du comportement des parents dans les clubs de foot. Il estime que ces derniers doivent laisser les formateurs travailler.

Nasser Larguet, ancien directeur du centre de formation de l’OM et aujourd’hui directeur technique national de l’Arabie Saoudite, a évoqué le rôle des parents. « Il y a des familles qui ont tué leurs enfants pour le football ! Parce qu’ils voient en leur enfant ce qu’ils n’ont pas été eux et ils veulent gagner de l’argent sur le dos de leur enfant. C’est un danger, soyez de vrais parents. Soyez des accompagnateurs, quand votre fils est malade vous l’amener chez les médecin et vous n’allez pas dire il faut faire ci ou ça. Les parents sont capables de faire ça au professeur à l’école ou au formateur de football, il ne le font pas au chirurgien. N’intervenez pas ! Il faut sensibiliser les parents, il faut avoir des moments de convivialité pour sortir du contexte football. »

