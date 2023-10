Mercato OM : Dugarry liste les problèmes de l’effectif marseillais

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM a raté son début de saison. Si Marcelino n’était pas adapté au club, des questions se pose sur l’effectif et le recrutement estival. Christophe Dugarry a listé plusieurs carences sur RMC

Christophe Dugarry a pointé du doigt les limites de l’effectif marseillais sur RMC, « l’effectif il n’est pas bon. J’entends que l’on puisse dire qu’individuellement il y a des joueurs qui doivent faire plus. Parlons de la défense, c’est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Gigot et Mbemba cela peut être de bons joueurs, avec de la détermination et ils montrent un état d’esprit exceptionnel mais ils ne sont pas complémentaires du tout. Il leur faut une sentinelle devant pour les rassurer un peu. A mon avis il faut un vrai numéro 6 qui soit capable de défendre et de mettre de l’impact. Pas forcément un Rongier qui veut beaucoup jouer et ne participe pas à beaucoup d’actions. »

Mbemba et Gigot ne sont pas complémentaires du tout

Correa ne va dribbler personne à ce rythme

L’ancien attaquant de l’OM souligne les carences physique du groupe. « Physiquement ils n’y sont pas. Je trouve que cette équipe n’est pas suffisamment armée pour jouer un match tous les trois jours. Ils sont capables, de temps en temps, de mettre de l’intensité. Ce match à Monaco, il y a de l’intensité mais ils jouent contre un adversaire plus en réussite et peut-être meilleur qu’eux ce jour-là. » Enfin Dugarry tacle la recrue Correa, « Correa a fait une autre carrière mais il est étrangement absent pour l’instant. Je suis désolé mais il joue à deux à l’heure ou en train de marcher, c’est un train de marchandises, il ne va dribbler personne à ce rythme. C’est quand qu’il accélère? Aubameyang a 36 ans et c’est un joueur qui a aussi besoin des autres même si c’est un joueur intéressant mais certainement pas dans un profil à la Sanchez, as du tout même. On est dans une attente, on se pose beaucoup de questions. »