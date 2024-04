Ex OM : La promesse d’André Villas-Boas !

Ce samedi a été historique pour le FC Porto et André Villas-Boas puisque l’ancien coach de l’OM est devenu le nouveau président du club. A la suite de son sacre, il a fait une promesse aux supporters !

Ancien coach de l’Olympique de Marseille, de Chelsea et bien sûr du FC Porto, André Villas-Boas a réalisé son rêve : devenir le président du club portugais. Ce samedi, il a pris la suite de Pinto Da Costa qui était en place depuis plus de 40 ans. A la suite de sa nomination, l’ancien coach a fait une belle promesse.

Je vous promets du courage et je vous demande d’en avoir aussi. Nous avons une longue mission devant nous — AVB

« Je promets de donner ma vie pour le FC Porto. Je vous promets du courage et je vous demande d’en avoir aussi. Nous avons une longue mission devant nous, un travail acharné dans une maison qui doit être rangée, structurée et organisée. Qu’il n’y ait aucun doute, grâce à vous, aujourd’hui le FC Porto est à nouveau libre. Jee veux exprimer ma gratitude pour tout ce qu’il a donné au FC Porto, pour la vie qu’il a donnée au FC Porto et la garantie que c’est et sera toujours sa maison. »

J’ai un petit rêve un jour de devenir président de mon club — 2019

Dès septembre 2019 alors qu’il était sur le banc de l’OM, il avait communiqué qu’il rêvait de devenir président du FC Porto. « Je ne veux pas rester trop longtemps entraîneur, j’ai établi un plan de carrière. Je veux prendre ma retraite à 45 ans. J’ai aussi d’autres ambitions dans le monde du foot, dans la gestion, j’ai de grandes idées pour mon club, le FC Porto, et j’ai un petit rêve un jour de devenir président de mon club », lâchait-il à RMC Sport.