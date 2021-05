Ex OM : Juninho fracasse littéralement Rudi Garcia !

Rudi Garcia n’a pas attendu bien longtemps après son départ de Lyon pour critiquer ouvertement le directeur sportif de Lyon Juninho. L’ancien entraîneur de l’OM a ainsi fait la tournée des médias pour se trouver des excuses suite à son échec avec le club lyonnais. L’ancien milieu de terrain brésilien n’a pas tardé à lui répondre.

Sur le plateau de l’émission « OL System » sur la chaîne du club rhodanien, le directeur sportif de l’OL a répondu aux attaques de l’ancien coach de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia. Ce dernier l’avait ouvertement critiqué dans des entretiens accordés à l’Equipe et RMC Sport la veille.

s’il peut parler et se voir dans la télé, il est content.

A lire aussi : Longoria se prépare au mercato, le clan Bin Talal démonte la rumeur de la vente et coup dur pour Milik… Les 3 infos OM du 26 mai !

«c’est vrai que je ne l’ai pas laissé choisir les joueurs au mercato, mais c’est mon boulot. Et ça, je pense qu’il n’avait pas l’habitude de ça. Moi, je laisse la corde tirer et à un moment, j’explose. Et c’est comme ça que ça s’est passé. Quand je posais une question, il me disait : « je ne sais pas, je sais rien. » Les gens me disent que je n’ai pas l’expérience, mais les gens qui me le disent n’ont pas été directeur sportif non plus. Mais je pense que la relation humaine est au cœur de tout. (…) Rudi, il a un manque total de confiance en lui et du coup il veut toujours montrer qu’il est beau, qu’il est costaud, s’il peut parler et se voir dans la télé, il est content. Il est vraiment froid, humainement, il a pas de sentiments pour les gens autour et si tu n’en as pas, tu as du mal à comprendre. (…) «si les gens ne sont pas heureux, ne sont pas dans le projet, ça ne va pas marcher. Et moi, je sentais que ma façon d’être avec les autres gênait Rudi, parce qu’il est froid humainement.» Juninho – Source : OLTV

Rudi Garcia n’aura pas réussi à qualifier Lyon pour la Ligue des champions lors des deux saisons passées avec le club Rhodanien. Un échec cuisant pour celui qui avait également quitté l’OM par la petite. Du côté de Lyon, c’est le marseillais Christophe Galtier qui est aujourd’hui la priorité numéro 1 de Jean-Michel Aulas pour le remplacer. Ce dernier hésite fortement avec le projet de l’OGC Nice et devrait donner sa réponse dans quelques jours.