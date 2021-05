Longoria se prépare au mercato, le clan Bin Talal démonte la rumeur de la vente et coup dur pour Milik… Les 3 infos OM du 26 mai !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mercredi 26 mai !

OM : LONGORIA SE PRÉPARE À UN MERCATO AVEC UN MINIMUM DE 11 RECRUES ?

Le chantier du mercato estival s’annonce colossal pour l’OM et son président Pablo Longoria. Ce dernier aurait déjà ciblé avec son entraineur les postes et les profils recherchés. La liste est longue…

Avec les départs confirmé de Florian Thauvin (Tigres), Hiroki Sakai (Japon), mais aussi les fins de contrat Khaoui, Nagatomo, Rocchia, Germain et Pelé. L’on peut rajouter les joueurs prêtés qui ne resteront pas : Cuisance et Ntcham. Nemanja Radonjic aimerait rester au Herta Berlin, Boubacar Kamara et Duje Caleta Car pourraient être transférés. Enfin, des doutes existent sur l’avenir de Benedetto (MLS, Elche) mais aussi Milik (Juventus) et Lirola (Fiorentina) même si la direction veut garder les deux derniers. Le recrutement va donc être lourd cet été…

UN GARDIEN, 4 DÉFENSEUR, 3 MILIEUX ET 3 ATTAQUANTS RECHERCHÉS PAR LONGORIA ?

Sampaoli est certain de pouvoir s’appuyer sur Steve Mandanda, Dimitri Payet, Alvaro et Jordan Amavi. Gueye et Rongier devraient sauf surprise rester. Selon la Provence, Longoria et Sampaoli auraient déjà défini les postes à recruter. Sampaoli veut recruter un gardien capable de venir concurrencer Steve Mandanda. Le coach argentin a aussi besoin de doublures au poste de latéral droit et gauche (suite aux départs des deux japonais). Les possibles départs de Caleta Car et Balerdi pourraient obliger l’OM à recruter deux défenseurs centraux, c’est la même chose si Kamara s’en va, un milieu défensif devrait arriver. De plus, deux relayeurs sont recherchés, les noms de Guendouzi et Gerson reviennent avec insistance. Enfin, Sampaoli aimerait disposer de deux attaquants excentrés et d’un avant-centre…

JE NE SUIS PAS FERMÉ D’ALLER CHERCHER DANS DES CHAMPIONNATS MINEURS MAIS CE N’EST PAS UNE RELIGION — LONGORIA

« C’est important de bien investir l’argent, il faut trouver l’équilibre. c’est lié à la une qualification en Europe. Si tu joues la Ligue Europa, tu as plus de chance d’attirer des joueurs. Il ne faut pas se donner des obligations de chercher dans des championnats mineurs. Il faut trouver des joueurs exigeants, habitués d’un certain niveau et capables de supporter la pression. Je ne suis pas fermé d’aller chercher dans des championnats mineurs mais ce n’est pas une religion. Avec des joueurs de championnat mineur, c’est plus difficile d’être compétitif (…) Nous sommes en train de nouer des relations avec des clubs amateurs et des clubs en ville. Nous voulons recruter les meilleurs joueurs en ville. Tu ne peux pas aller recruter en Suisse ou en Afrique si tu n’es pas crédible dans ta propre ville. (…) On travaille beaucoup sur le marché pour nous positionner sur des joueurs qui sont des premiers choix. Beaucoup de noms qui vont sortir dans la presse seront vrais. On va faire un mix avec des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs pouvant apporter de la fraicheur à l’intérieur du club». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (28/04/2021)

VENTE OM : LA RUMEUR DÉMONTÉE PAR LE CLAN BIN TALAL !

Ce mercredi 26 mai, La Provence a consacré un article à la vente de l’Olympique de Marseille… Démentant chaque rumeur avec des sources qui semblent ne pas comprendre ce qui se passe.

Depuis près d’un an, les rumeurs sur la vente de l’Olympique de Marseille s’amplifient… Et encore plus ces derniers jours puisqu’un certain Thibaud Vézirian annonçait un dénouement au mois de mai 2021. Pour le moment, aucune officialisation de vente de la part de Frank McCourt.

CES RUMEURS RELÈVENT, BIEN ÉVIDEMMENT, DE L’HYSTÉRIE

La Provence a donc décidé d’y consacrer un article ce mercredi en contactant notamment l’entourage d’Al Walid Bin Talal, prince saoudien qui est annoncé comme celui qui rachèterait l’Olympique de Marseille dans les prochains jours.

« Ces rumeurs relèvent, bien évidemment, de l’hystérie », a confié le clan saoudien au quotidien local. Toujours selon les informations de La Provence, Frank McCourt serai très agacé par ces rumeurs et ne comprendrait pas d’où elles proviennent. Selon sa théorie, il s’agirait d’une campagne de déstabilisation de son projet.

De retour en France depuis ce dimanche à Metz, le propriétaire américain devrait reprendre la parole à ce sujet. Ces dernières semaines, il a pris contact avec les supporters de l’OM via un appel vidéo, leur confirmant une nouvelle fois que le club n’était pas à vendre. Il leur a promis de revenir pour le réaffirmer.

GERSON, ALMADA… IL Y A DES INVESTISSEURS QUI VEULENT RIVALISER AVEC LE QATAR !

Ces derniers jours, la journaliste brésilienne Raisa Simplicio s’est exprimé au sujet de la vente. Elle croit savoir que l’Olympique de Marseille disposera de gros moyens lors de ce mercato estival afin de concurrencer le PSG.

« Gerson? C’est surtout la demande de Sampaoli. Ils sont avec un investisseur. Ils veulent aussi prendre Almada, ils achètent et vendent. C’est un investissement très important qui arrive dans les années à venir, ils veulent bientôt rivaliser avec le PSG (il y a des gens derrière, qui rivalisent avec le Qatar) » Raisa Simplicio – Source : Twitter (18/05/21)

OM – EURO 2020 : GROS COUP DUR POUR AREK MILIK !

Après ses quelques mois à l’Olympique de Marseille, Arek Milik à retrouver la sélection polonaise pour l’Euro 2020. Des examens médicaux confirme une blessure au ménisque.

L’Olympique de Marseille a offert la possibilité à Arek Milik de retrouver du temps de jeu et donc d’être appelé avec la Pologne pour participer à l’Euro 2020. Malheureusement, lors du déplacement à Metz, l’ancien buteur du Napoli a été blessé.

LES MÉDECINS SONT RASSURANTS CONCERNANT SA BLESSURE

En ayant rejoint sa sélection il a effectué des tests montrant une blessure au ménisque. Cela pourrait l’empêcher de participer à la compétition européenne avec la Pologne bien que le communiqué stipule que l’optimisme règne… Ce serait un très gros coup dur pour Arek Milik.

« Arkadiusz Milik s’est blessé au genou gauche lors du dernier match de championnat. Les tests effectués immédiatement après l’arrivée au camp d’entraînement d’Opalenica ont montré de légers dommages au ménisque. Selon le médecin de l’équipe Jacek Jaroszewski, la situation actuelle n’exclut pas les chances de participation de Milik à l’EURO 2020. Le personnel médical a préparé un plan détaillé pour initier le joueur à un entraînement complet. A sa demande, Milik s’envolera pour Barcelone demain pour une consultation supplémentaire avec le Dr Ramon Cugat, avec qui il a reçu un traitement dans le passé. » Source : Communiqué de la sélection polonaise (26/05/21)