Ex OM : La situation s’aggrave pour Benjamin Mendy !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Benjamin Mendy, a subi un transfert de prison ces derniers jours. La presse anglaise affirme qu’il est désormais dans l’une des plus dangereuses du pays.

Depuis le mois d’août, Benjamin Mendy est détenu en prison en Angleterre. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est accusé de sept viols. Le 23 décembre dernier, il aurait été déplacé de prison, partant de Liverpool où il était en catégorie B d’Altcourse à Manchester en catégorie A à Strangeways.

Mendy a vu son procès repoussé en été 2022

The Sun affirme qu’il s’agit de l’une des prisons les plus dangereuse d’Angleterre. La veille de ce transfert, le latéral gauche participait à une audience avant son procès. Il y a appris qu’il était accusé d’un septième viol ce qui a repoussé son procès à l’été 2022 : entre le 27 juin et le 1er août.

Une nouvelle audience devrait voir le jour le 24 janvier prochain. D’ici là, Mendy pourrait obtenir une remise en liberté sous condition le 7 janvier… Cette affaire n’a pas fini de faire parler dans le monde du football.