Ex OM : La soirée cauchemardesque de Radonjic, « je n’ai pas réussi à en faire un joueur de football »

Parti au Torino pour espérer avoir du temps de jeu, Nemanja Radonjic a fait illusion quelques mois avant de retomber dans ses travers. Ce mardi soir, il a dépassé les bornes et a fait sortir de ses gonds le coach du club italien.

Scène invraisemblable ce mardi soir entre le Torino et la Juventus en Serie A : Nemanja Radonjic est entré à la 60e minute pour apporter un peu d’allant offensif et s’est fait remplacer à la 74e minute. Ivan Juric, le coach du club italien a expliqué son choix au micro de DAZN… Le Croate a perdu son sang-froid face au Serbe qui avait lâché son marquage sur le but du 3-2 de la Juventus qui a finalement remporté ce match 4-2.

A mon avis il y a un manque total de respect pour ce sport — Juric

« Il y a des choses que j’ai du mal à comprendre, à mon avis il y a un manque total de respect pour ce sport. Vous avez des choses à faire, vous entrez et vous faites immédiatement des choses différentes, cela signifie que vous n’êtes pas dedans. Ce garçon a des idées, mais manifestement, durant ces six mois, je n’ai pas réussi à en faire un joueur de football. » Ivan Juric – Source : DAZN (28/02/23)

Juric sur #Radonjic à DAZN : “Il y a des choses que je ne comprends pas (….) Il manque de respect envers ce sport. Je lui demande de faire des choses et il fait l’inverse. Après six mois, je ne suis pas parvenu à le faire devenir un joueur de foot” https://t.co/AmsRLjQM11 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) February 28, 2023

Il doit donner plus

»Il a du mal à devenir un vrai joueur. Parfois il s’entraîne bien, parfois non, c’est sa grande limite. Nous l’attendons encore, mais il doit donner plus. Nous, nous lui avons tout donné. Qu’il donne un signal s’il veut faire quelque chose dans le foot. S’il n’a pas le déclic avant juin prochain, il sera mis sur le mercato en juillet. » Ivan Juric – Source : Tuttosport (23/02/2023)