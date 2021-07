Ex OM : La transformation physique de Marley Aké impressionne les supporters !

Echangé contre Franco Tongya, Marley Aké est sous contrat avec la Juventus. L’attaquant formé à l’Olympique de Marseille a subi un changement physique radical ! Ses dernières photos ont fortement fait réagir les supporters de l’OM sur les réseaux sociaux.

Pablo Longoria a procédé à un « transfert moderne » comme il l’a appelé en conférence de presse, en échangeant Franco Tongya avec Marley Aké à la Juventus. Si le jeune italien n’a pas encore eu sa chance dans le groupe professionnel de Jorge Sampaoli, l’attaquant formé à l’OM a navigué entre les pros et la réserve.

Cet été, le jeune joueur lancé par André Villas-Boas a subi une transformation physique remarquée par les supporters marseillais. En effet, Marley Aké a posté une photo sur son compte Instagram durant la reprise de l’entraînement avec la Juventus..

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marley Aké (@marley.ake)

Les supporters marseillais sont choqués PAR LA TRANSFORMATION D’AKÉ

Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été ceux qui ont partagé cette photo en tentant de comparer avec le physique qu’il avait lorsqu’il évoluait à l’Olympique de Marseille.

2 ans entre les deux photos. Oui, c’est bien Marley Aké à droite. pic.twitter.com/yRMBHOt6ok — Treize013 (@treize013) July 19, 2021

Euh….. On en parle ou pas de la transformation de Marley Ake, un monstre.#TeamOM @OM_Officiel pic.twitter.com/HpaEmh3cL7 — Loïk B ⭐⭐ (@LoikMarsAttack) July 20, 2021

Marley n’est pas là pour être un simple spectateur — UN PROCHE d’AKE

« Quand tu es à l’entraînement et que tu côtoies des grands joueurs comme CR7 où d’autre, ça impressionne forcément au début. Mais Marley n’est pas là pour être un simple spectateur. Quand tu es avec ces joueurs-là et dans un tel club, tu dois être concentré et montrer aussi que tu n’es pas là par hasard et que tu veux t’imposer et que tu peux faire partie de cette équipe-là. Forcément après, il faut garder son sang-froid et garder de bonnes dispositions dès le début pour montrer que tu n’es pas là pour faire le nombre ou être juste content d’être là (…) . Être sur le banc et côtoyer les pros c’est une première étape, l’important c’est d’intégrer le groupe pro en permanence, d’être appelé et de jouer tout simplement » Un proche du joueur – Source : Foot Mercato (27/04/21)