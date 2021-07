OM Mercato: Sampaoli valide le départ de ce cadre ?

Duje Caleta Car a bien du mal à se relancer suite à son transfert raté l’hiver dernier pour Liverpool. Cependant, l’international croate devrait changer d’air cet été, si une belle offre arrive sur le bureau des dirigeants.

Sollicité par Liverpool, Duje Caleta Car avait même rejoint l’aéroport de Marignane en espérant un accord dans la dernière ligne droite du dernier mercato hivernal 2021. Cela ne s’est pas fait et le club anglais a opté pour le jeune Ozan Kabak qui a été prêté par Schalke. Après un Euro en demi teinte, il a fait son retour ce lundi matin avec le groupe de l’Olympique de Marseille. Pas certains, que l’ancien élément de Salzburg s’éternise dans le sud de la France, comme l’indique le journal l’Equipe.

Sampaoli ne retient pas DCC ?

En effet, en interne, Jorge Sampaoli aurait validé le départ de son défenseur central. Alors que l’OM a recruté Balerdi, Luan Peres, et Saliba, Duje Caleta-Car devrait bien quitter l‘Olympique de Marseille cet été. Le Croate, serait toujours attiré par le championnat anglais, mais à l’heure actuelle aucune offre n’est parvenue sur le bureau des dirigeants marseillais. Il se pourrait, qu’une proposition intervienne dans les derniers jours du marché des transferts.

Le club olympien va devoir vendre des joueurs pour continuer son mercato du côté des arrivées. Pablo Longoria l’a confirmé en conférence de presse mardi dernier.

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)