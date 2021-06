Mercato ex OM : Thauvin au Mexique pour une raison médicale ?

Désormais joueur des Tigres au Mexique, Florian Thauvin a fait le choix de quitter l’Europe à l’âge de 28 ans. Une décision surprenante, mais qui aurait une raison bien précise.

Le champion du monde 2018 n’a finalement pas prolongé en faveur de l’OM, et s’est envolé vers le Mexique. Florian Thauvin a rejoint André Pierre Gignac aux Tigres, alors que son nom était associé à plusieurs clubs européens. Une décision surprenante, mais qui serait dû à une raison médicale, d’après un journaliste qui s’est expliqué à une télé mexicaine.

Thauvin proposé en Espagne ?

D’après lui, la cheville de Florian Thauvin a été une source d’inquiétude pour les clubs européens intéressés. Il ajoute même, qu’un top club espagnol était à fond sur lui par le passé, mais ce problème médicale aurait fait capoté l’opération. De quoi inquiéter, les supporters mexicains qui ont accueillis le Français comme un héros à l’aéroport.

Selon le journaliste Rodrigo Faez, Thauvin est parti au Mexique à cause de l’état de ses chevilles. L’ancien olympien n’aurait pas pu passer avec succès les visites médicales en EU. Il ajoute qu’un grand club ES a voulu le recruter par le passé mais ça avait été déconseillé. #OM https://t.co/pQCaQ1nxnz — Nico Faure (@Nicommentator) June 16, 2021

Des accusations que l’intéressé va vite devoir démentir sur le terrain. L’ailier n’a d’ailleurs pas mis de côté son ambition de retourner en équipe de France comme il l’avait expliqué à l’AFP il y a quelques jours…

« J’AI L’OBJECTIF DE REVENIR EN ÉQUIPE DE FRANCE » — FLORIAN THAUVIN

« J’ai l’objectif de revenir en équipe de France, c’est très difficile, parce qu’il y a maintenant les meilleurs joueurs du monde dans la sélection, mais je pense que je peux le faire. Je vais essayer de faire les mêmes choses que Gignac a faites ici. C’est déjà une légende au Mexique. Gignac va m’aider, il me donnera des conseils pour m’adapter rapidement. (…) Je suis prêt pour l’exigence. En France et à Marseille il y a beaucoup de pression, c’est le club français avec le plus de pression, j’ai l’expérience et la maturité pour ça » Florian Thauvin — Source : AFP (12/06/2021)