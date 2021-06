OM: Pour Djellit « McCourt ne pourra pas continuer comme ça »

De retour à Marseille, Frank McCourt s’est rendu à la Commanderie ce mardi. Alors que la pandémie de Covid-19 a touché le monde, l’Olympique de Marseille ne semble pas épargné par la crise économique. Nabil Djellit s’inquiète…

D’après les informations de l’Equipe, l’état-major de l’Olympique de Marseille estime des pertes avoisinant les 60 millions d’euros pour la saison 2020-21, sans compter les ventes de joueurs. Récemment, la DNCG a communiqué les comptes consolidés de la saison 2019-2020 aux instances du foot français, le déficit du club marseillais de la saison passée serait d’environ 97 millions d’euros. Alors comment expliquer une amélioration alors que la pandémie est passée par là ? Les recettes de la Ligue des champions, le prêt garanti par l’État et les aides du gouvernement…

La séquence JHE a été désastreuse — Djellit

Pour le consultant de la chaîne l’Equipe, les pertes économiques du club sont en partie la responsabilité de Jacques Henri Eyraud.

Presque 100 M€ de pertes pour l’OM sur 2019/2020. La séquence JHE a été désastreuse. McCourt ne pourra pas continuer comme cela indéfiniment. https://t.co/UREsTIOZPy — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) June 9, 2021

Le prochain mercato ? Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget — McCourt

« L’OM perd plus de 100M€ par an, que faire ? Je ne sais pas d’où vous tirez ces chiffres. Je ne me prononce pas dessus. Mais vous voyez ce qui se passe dans le monde, il y a une pandémie. (…) 370M€ dépensés, un regret ? L’OM est une passion pour moi. C’est beaucoup d’argent mais c’est beaucoup plus que de l’argent pour moi. J’aime ce projet dans le lequel je suis très engagé. Le sport n’est pas du business, de la passion, des victoires. L’OM c’est le meilleur club, dans le meilleur sport, dans la meilleure ville. (…) Le prochain mercato ? Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget. Ce qui est sûr, c’est que vous me verrez plus souvent. Avec le Covid je n’ai pas pu venir lors de ces dernier mois. J’espère que la crise sanitaire sera bientôt derrière nous… » Frank McCourt – source : La Provence (02/03/2021)