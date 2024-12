Ex OM : Labrune inquiété ?

Vincent Labrune, président actuel de la LFP, se retrouve au centre d’une polémique suite à des révélations sur son rôle d’intermédiaire dans des transferts en 2017. Une enquête menée par L’Équipe soulève des questions sur ses actions passées et sur des bonus controversés qu’il a perçu en 2022.

Selon des informations révélées par L’Équipe, Vincent Labrune, président actuel de la Ligue de Football Professionnel (LFP), aurait joué un rôle d’intermédiaire lors de transferts en 2017, alors qu’il était membre du conseil d’administration de la Ligue. À cette époque, Labrune n’était pas encore président de la LFP, mais plutôt administrateur indépendant, une position qui, selon les règles, aurait dû être occupée par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans un club membre de la Ligue.

Labrune intermédiaire sur plusieurs transferts ?

Réélu à la tête de la LFP en septembre, Vincent Labrune bénéficie toujours du soutien de nombreux présidents de clubs de Ligue 1, même si son bilan reste sujet à des interrogations. Toutefois, cette confiance ne semble pas partagée par tous, notamment du côté des médias. L’enquête de L’Équipe met en lumière ces liens avec certains présidents de clubs et les actions de Labrune pendant sa période au sein du conseil. De plus, le journal évoque une autre zone d’ombre concernant les bonus attribués à Vincent Labrune après l’accord conclu entre la Ligue et CVC en 2022, qui fait actuellement l’objet de préoccupations judiciaires.

L’avenir de Vincent Labrune pourrait être affecté par ces révélations, et il devra sans doute rendre des comptes dans les mois à venir.