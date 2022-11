Ex OM : Labrune s’octroie un beau jackpot !

Président de la Ligue de football professionnel depuis septembre 2020, l’ancien dirigeant de l’OM Vincent Labrune a vu ses revenus tripler dernièrement grâce au nouvel accord avec le fond d’investissement CVC. Explications.

Selon des informations de L’Equipe, grâce à la signature d’un accord avec le fond d’investissement américain CVC en 2022, Vincent Labrune a touché une prime de trois millions d’euros de CVC pour avoir participé aux négociations, qui n’a pas été prélevée sur les sommes données aux clubs français.

CVC a ainsi racheté un peu plus de 13% du capital de la société commerciale de la LFP pour 1,5 milliard d’euros. Un montant non-négligeable qui a permis à l’OM et au PSG de toucher respectivement 80 millions et 200 millions d’euros.

Ainsi, l’ex président olympien a pu empocher non-seulement les 420 000 euros à l’année que rapportent son poste de président de la Ligue, mais il cumule jusqu’à 1,2 millions par an au total grâce à sa société commerciale.

En effet, après la crise Covid-Mediapro, Vincent Labrune a tout fait pour que le désastre ne se reproduise plus en créant une société commerciale chargée de gérer les revenus des clubs français. Il jouit donc de deux postes à haute responsabilités.

Peu après l’accord entre CVC et la LFP, Vincent Labrune avait expliqué à quoi servirait la somme payée par CVC aux clubs français dans une interview aux Echos.

« Cet argent, c’est tout sauf un chèque en blanc pour récompenser les mauvais élèves. Nous allons nous assurer que les investissements seront fléchés sur l’amélioration de la performance à long terme. C’est notamment une opportunité unique d’investir dans le ‘produit Ligue 1’ pour le rendre meilleur, en utilisant le potentiel du digital comme moyen de renforcer les liens entre la Ligue 1 et les supporters, à l’instar de ce qui est fait dans d’autres sports comme en NBA ou en NFL. » Vincent Labrune – Les Echos – 06/05/2022

