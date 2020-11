Ex OM : Labrune s’offre une belle augmentation !

Roi du travail dans l’ombre, l’ancien président de l’OM, Vincent Labrune a surpris tout son monde en étant élu président de la LFP. Ce dernier va toucher un confortable salaire pour diriger l’instance du football professionnel français…

Après une fin de présidence mouvementée et avant la vente du club par MLD, Vincent Labrune avait été éjecté de l’OM. Après plusieurs années dans les coulisses de la Ligue 1, souvent comme conseiller, ce dernier a fait son grand retour à l’occasion des élections du président de la LFP. Le journal L’Equipe révèle ce mardi que le néo-président de la LFP va toucher un confortable salaire. Vincent Labrune, qui a été obligé de démissionner de tous ses postes pour prendre la tête de la LFP, dispose d’un mandat d’au moins 14 mois.

Labrune touchera 40% de plus que Nathalie Boy de la Tour

Vincent Labrune disposerait d’un salaire annuel de 420 000 euros par an, et ce n’est pas tout car il bénéficie aussi des avantages liés à son statut à savoir les frais de restauration, d’hôtellerie et de déplacement. Une belle augmentation par rapport à ce que percevait Nathalie Boy de la Tour, qui elle était rémunérée à hauteur de 300 000 euros par an. Une belle petite augmentation de 40% pour le nouveau président de la LFP…