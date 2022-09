Vincent Labrune, le président de la Ligue de Football Professionnel s’est exprimé ce jeudi à l’occasion du festival Demain le sport. Il souhaite créer une culture spectacle autour de la Ligue 1 qui souffre selon lui d’un déficit d’image.

À l’occasion de la première édition de la conférence « Demain le sport », organisée par France Info, Vincent Labrune a expliqué les enjeux autour de la Ligue 1 pour les prochaines saisons. Il a notamment évoqué l’importance pour la France de conserver la cinquième place à l’indice UEFA lors des prochaines saisons. Le président de la Ligue a aussi annoncé les lignes directrices du projet de développement de la Ligue 1 dans les prochaines années. Ce projet vise à attirer un nouveau public via une culture spectacle. Ce développement pourrait passer, selon lui, par un changement du nom de la Ligue 1.

À LIRE AUSSI : Concurrents OM : Genesio (Rennes) pleurniche encore…

« Il est impératif que la France conserve cette place pour pouvoir bénéficier de quatre places en Ligue des champions. C’est vital si on veut faire exister notre football professionnel à un haut niveau. C’est une priorité pour nous. Quatre places, c’est plus de visibilité, plus de revenus UEFA, plus de revenus globaux et donc d’investisseurs prêts à investir dans nos clubs. (…) La France est une référence en termes de formation de joueurs et il est primordial de pouvoir garder nos jeunes joueurs. On fait un gros travail avec le syndicat des joueurs pour passer le premier contrat professionnel d’une durée de trois ans à une durée de cinq ans. (…) On doit aller à la conquête de nouvelles catégories de fans, de consommateurs. On veut promouvoir un métissage entre le sport et le divertissement. Il faudra monter en gamme dans nos contenus, nos productions et renforcer l’usage de nos outils technologiques. On doit développer une culture spectacle autour de notre marque phare, la Ligue 1, marque qu’il faudra sans doute dépoussiérer et rebaptiser. » Vincent Labrune – Source : L’Équipe (22/09/2022)