Ex OM: L’ambition de Gignac avec les Bleus

André-Pierre Gignac va participer aux JO avec la France cet été à Tokyo. Il sera accompagné de son nouveau coéquipier, Florian Thauvin…

e vendredi 23 juillet, c’est le début des Jeux Olympiques de Tokyo. Une épreuve de football sera à l’ordre du jour, avec notamment la participation d’une équipe de France, coaché par Sylvain Ripoll. L’entraineur doit composer une liste de 18 joueurs, avec 4 réservistes, en comptant sur des éléments nés après le 1er janvier 1997, à l’exception de trois joueurs maximum hors classe d’âge. Et André-Pierre Gignac devrait figurer dans cette liste tout Comme Thauvin, une belle récompense pour l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille.

Il a tenu à remercier son club :

A LIRE : Mercato: Après de la Fuente, l’OM vise un autre talent de la réserve du Barça ?

« Le coach (Sylvain Ripoll) m’a appelé et m’a fait part de son envie que je sois dans la liste élargie. Il voulait connaître mes attentes. Quand on sait que la France n’est pas aux Jeux depuis 1996, qu’on a 35 ans et qu’on n’est pas retourné en équipe de France depuis 2016, on est comme un fou, avec beaucoup d’envie. J’ai bien fait comprendre (aux Tigres) que c’était un rêve et un objectif. J’ai beaucoup donné pour ce club, et on va dire que je ne leur ai pas trop laissé le choix… Mais ils ont été compréhensifs. Pour eux, c’est intéressant en matière d’image. Il y a un nouveau transfert avec Flo (Thauvin, convoqué aux JO, ndlr) qui venait d’arriver. Je les remercie car le début de saison est important au Mexique. » Gignac– Source: Conf de presse (07/07/21)