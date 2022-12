Ex OM : Larguet livre au Maroc le point faible des Français pour le 1/2 finale de Coupe du Monde !

L’Equipe de France va affronter le Maroc en 1/2 finale de Coupe du Monde ce mercredi. L’ancien coach marseillais Nasser Larguet a trouvé le point faible des Français !

Avec leur victoire face à l’Angleterre samedi dernier, l’Equipe de France va maintenant se frotter aux Marocain en demi-finale ! Un match qui se jouera ce mercredi et qui est d’une importance capitale pour l’accession à la finale de la Coupe du Monde.

Nasser Larguet, ancien DTN du Maroc et qui était coach à l’Olympique de Marseille a été interrogé à ce sujet par l’émission L’Equipe du soir. Ce dernier a trouvé une certaine faiblesse défensive dans cette équipe.

« On est très heureux de voir cette équipe du Maroc arriver à ce stade de la compétition, avec la manière, de jeunes joueurs et un entraîneur que tout le monde pensait novice. […] Chapeau à Walid Regragui qui a su analyser les forces et les faiblesses de son équipe et qui lui donne un style de jeu qui lui est propre et qui donne des résultats aujourd’hui. Je pense que ça va être un match équilibré. On sait que la France possède un extraterrestre avec Kylian Mbappé, Ils ont une attaque performante avec également Olivier Giroud. Sur le plan défensif, l’équipe de France montre quelques absences. Avec la façon de joueur du Maroc, il va falloir que la France trouve la solution en attaque face à un bloc marocain assez bas. […] Je pense que le premier qui marquera aura de fortes chances de remporter cette demi-finale » Nasser Larguet – Source : La Chaîne L’Equipe (12/12/22)

Le Maroc? On va les prendre avec beaucoup de sérieux –Deschamps

En conférence de presse ce samedi soir après la victoire sur les Anglais sur le score de 2-1, Didier Deschamps n’a pas caché sa joie. Il prend en revanche très au sérieux le prochain adversaire qui, malgré le fait qu’il soit qualifié de « surprise » depuis des jours, n’est pas arrivé ici par hasard…

« C’est fabuleux. C’était un gros match. On a vraiment rencontré une très belle équipe d’Angleterre, par ce qu’elle est capable de faire athlétiquement et techniquement. On a répondu. C’est magnifique de pouvoir accéder encore au dernier carré. On a envie de suspendre un peu le temps. Ce soir, on va savourer, il y a de la qualité dans cette équipe, mais il y aussi un mental et un état d’esprit. On est peut-être un peu heureux, mais c’est nous qui leur donnons les munitions avec ces deux penalties mais c’est avec les cœurs et les tripes qu’on a tenu ce petit but d’avance. Le Maroc mérite tout notre respect et la reconnaissance. Il ne faisait peut-être pas partie des équipes qu’on attendait là, mais c’est tout sauf une surprise quand on a encaissé un but en cinq matches. On va les prendre avec beaucoup de sérieux. » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (10/12/22)