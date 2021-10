Ex OM: Laurent Blanc flingue le mercato du FC Barcelone !

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, et coach du PSG, Laurent Blanc entraine désormais au sein du club d’Al Rayyan, au Qatar. Il est revenu sur la crise que traverse l’une de ses anciennes écuries, le FC Barcelone…

Laurent Blanc avait disparu des radars du football depuis quelques années et son licenciement du PSG en 2016. Il est désormais au Qatar à Al Rayyan, loin des tops clubs européens auxquelles il aurait pu convoité.

Dans une interview accordée pour le média espagnol La Panenka, il critique la gestion du FC Barcelone :

Ils ont commis des erreurs monumentales — Blanc

« Je pense qu’ils ont commis des erreurs monumentales. Pas seulement avec Messi mais depuis quatre ou cinq ans. Ils ont perdu des joueurs incroyables, ce qu’un club comme le Barça ne peut pas se permettre. Vous ne pouvez pas perdre Neymar ou Messi car c’est très difficile de les remplacer. Honnêtement, c’est incroyable pour le football français d’avoir Messi, Neymar et Mbappé dans le même championnat. Le PSG est sur une autre planète, oui, mais, pour le championnat français, c’est bien d’avoir ces joueurs… » Laurent Blanc – Source: La Panenka (06/10/21)

Le football pro est en train de prendre une direction qui ne me plaît pas forcément — BLANC

Sur le plateau de Téléfoot, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a fait part de son détachement pour le monde du football professionnel actuel.

« Plus le temps passe et moins j’y crois. Je reviendrai sûrement, mais ça ne sera certainement pas avec des adultes mais plutôt avec des enfants. Il y a de quoi faire dans le sport amateur. Le football pro est en train de prendre une direction qui ne me plaît pas forcément. C’est de la spéculation totale sur les joueurs. Le métier d’entraîneur est de plus en plus difficile. On valorise désormais des joueurs pas par rapport à ce qu’ils font sur le terrain, mais à ce qu’ils génèrent ou pourraient générer comme valeur financière. On demande aux entraîneurs de faire prendre de la valeur aux joueurs. On les achète 10 (millions d’euros) pour les revendre 30 ou 40. C’est comme ça, il faut s’adapter. » Laurent Blanc – Source : Téléfoot (29/11/20)