Ex OM : le beau rebond de Gattuso et Marcelino !

Deux anciens entraîneurs de l’OM, Gennaro Gattuso et Marcelino, connaissent un début de saison prometteur avec leurs nouveaux clubs respectifs. Tandis que l’Italien brille avec Hajduk Split en Croatie, l’Espagnol redresse Villarreal en Espagne.

Actuellement à la tête du Hajduk Split en Croatie, Gattuso mène son équipe en tête du championnat, un point devant Rijeka et à quatre d’avance sur le Dinamo Zagreb après 13 journées. Si l’entraîneur italien avait démarré difficilement, avec une élimination prématurée en Ligue Europa Conférence et des tensions avec certains joueurs, il a réussi à redresser la barre. Son équipe reste sur une série impressionnante de 11 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, jusqu’à une défaite le 3 novembre. Les supporters du club, qui rêvent d’un titre de champion après une troisième place la saison dernière, espèrent retrouver leur dernier sacre datant de 2005. Mais Gattuso reste prudent, rappelant que la saison est encore longue et qu’il préfère ne pas se réjouir trop vite. Pour lui, l’essentiel est d’avoir créé une « famille » solide au sein du vestiaire, axée sur la discipline et l’entraînement.

Marcelino et Gattuso se sont relancés !

De son côté, Marcelino a retrouvé sa place en Espagne avec Villarreal après un départ tumultueux de l’OM en septembre 2023. Malgré une saison dernière décevante, il a conservé la confiance de ses dirigeants. Actuellement 4e de Liga, le Sous-Marin Jaune a un bilan solide de 7 victoires, 3 nuls et 2 défaites, et se rapproche des places européennes. La performance de l’équipe est portée par Ayoze Perez (7 buts) et Thierno Barry, auteur de 3 buts et 2 passes décisives. L’ancien Olympien Pape Gueye, lui, occupe une place clé dans le milieu de terrain aux côtés de Dani Parejo. Privé de compétition européenne cette saison, Villarreal se concentre pleinement sur le championnat, ce qui pourrait être un atout dans la lutte pour les places européennes.

Les débuts de saison de Gennaro Gattuso et Marcelino ne passent pas inaperçus, malgré leurs passages marseillais qui ont laissé des souvenirs bien mitigés.