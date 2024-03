Ex OM : La belle déclaration d’amour de Guendouzi !

Après deux saisons à l’OM, Mattéo Guendouzi a rejoint la Lazio l’été dernier, il va retrouver le Vélodrome avec l’équipe de France ce mardi. Le milieu de terrain a évoqué son rapport particulier avec le club et la ville de Marseille et ses supporters.

Dans un entretien accordé au Parisien, Mattéo Guendouzi est revenu sur son passage à l’OM. « A l’OM, le foot c’est une religion. La plupart des gens n’ont pas forcément beaucoup d’argent, mais ils consacrent un budget conséquent pour se déplacer, avoir leur abonnement au stade. Comme joueur de l’OM, tu as des devoirs. Tu peux perdre, mais à condition que tu te donnes à 3 000 %, que tu respectes le maillot, le club et ses supporters. Pour moi, c’est la chose essentielle. (…) Je le répéterai toujours : avec Marseille, c’était un vrai coup de foudre, un vrai coup de cœur pour le club, la ville et ses supporters. Dès les premiers matchs, à domicile ou à l’extérieur, j’ai senti une ferveur que je ne retrouverai jamais ailleurs. C’est pour ça que tout le monde a dit que j’étais fait pour le club. Je me suis senti comme à la maison dès le départ. Après, il faut aussi être bon sur le terrain. C’est bien de courir, mais il faut faire de belles performances et aider l’équipe. C’est ce que j’ai très bien réussi là-bas. Quand j’allais au restaurant, faire les courses, me promener, je ressentais l’amour des supporters et je leur en serai à jamais reconnaissant. »

Igor Tudor est le nouvel entraîneur de la Lazio Rome. Il va retrouver son ancien joueur à l’OM, Mattéo Guendouzi. Pour rappel, Tudor était l’une des cause du départ de l’international français du club phocéen, qui le titularisait peu ou pas à son poste de prédilection. Actuellement à Clairefontaine avec les Bleus, Guendouzi n’a pas encore fait ses retrouvailles avec son ancien coach.

Mais l’entraîneur Croate l’a pourtant couvert de louanges aujourd’hui en conférence de presse. « Je n’ai pas encore vu Mattéo, mais c’est un winner ! Il a cette mentalité extraordinaire dont on a besoin dans un club comme celui-ci, en particulier dans une ville comme Rome qui est très exigeante. » Coup de com pour réussir sa mission ou réel sentiment, dur à savoir !

Deux marseillais ciblés par Tudor ?

Tout juste arrivé à la Lazio, l’ex entraîneur de l’OM Igor Tudor aurait déjà ciblé 2 joueurs marseillais pour le mercato estival ! En effet, le capitaine olympien Valentin Rongier et Chancel Mbemba intéresseraient le technicien Croate.

