Ex-OM: Le bizutage de Boubacar Kamara en Equipe de France !

Boubacar Kamara a été sélectionné pour la première fois en équipe de France A, l’ancien olympien s’est prié à la fameuse tradition qui consiste à interpréter devant les autres joueurs une chanson choisie.



Didier Deschamps a annoncé sa liste il y a une semaine et Boubacar Kamara, le nouveau milieu de terrain d’Aston Villa était présent et a dû comme le veut la tradition, effectué un bizutage pour les nouveaux internationaux. L’ancien marseillais a donc dû chanter devant ses nouveaux coéquipiers. Un moment qui a été à son habitude été immortalisée par la FFF et partagée sur les réseaux sociaux.

