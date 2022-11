Ex OM : Le coup de gueule d’André Ayew

Le Ghana a perdu face au Portugal (2-3) ce jeudi pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2022. L’ancien joueur de l’OM, André Ayew n’a toujours pas digéré le penalty accordé au Portugal et transformé par Cristiano Ronaldo…

En effet, à l’heure de jeu un penalty litigieux a été sifflé après un léger contact entre Mohamed Salisu et Cristiano Ronaldo. Une décision injustifiée pour le capitaine des Black Stars, André Ayew qui l’a fait savoir au micro de beIN sports.

À ce niveau-là, des penalties comme ça, avec tout ce qui existe, la VAR, etc

«On s’est battu. Ils avaient beaucoup la possession de balle en première période et on n’a pas réussi à leur créer assez de danger. Peut-être qu’on ne pressait pas assez haut, mais je pense qu’on était bien solide, en bloc. Ils n’avaient pas vraiment d’occasions de but et après c’est vrai qu’avec ce ‘penalty’… (rire ironique) Ça change la donne du match. À ce niveau-là, des penalties comme ça, avec tout ce qui existe, la VAR, etc. C’est dur…» André Ayew – source : beIN Sports (24/11/2022)

Incroyable ! Alors qu'il célébrait son but avec les remplaçants, André Ayew s'est fait climatiser par le but de Joao Felix !