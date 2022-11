Mercato : Cristiano Ronaldo entrainé par un ancien coach de l’OM ?

Non ce n’est pas la saison 2 du #RonaldOM, Cristiano Ronaldo a été libéré de son contrat avec Manchester United et pourrait être coaché par un ancien entraineur de l’OM…

Via un communiqué de Manchester United a confirmé hier le départ de CR7 du club anglais : « Cristiano Ronaldo quitte Manchester United d’un commun accord, et avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux séjours à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, bonne chance pour l’avenir. » Ou va bien pouvoir rebondir l’international portugais ? Une des options serait de rejoindre un certain Rudi Garcia…

Cristiano Ronaldo entre Newcastle et Al-Nassr ?

En effet, selon le média espagnol AS, la liste des prétendants pourrait être longue. Chelsea, Liverpool, le PSG, le Borussia Dortmund, Naples, le Sporting Portugal, ou encore la MLS pourraient se positionner. Des noms réchauffés que ne valide pas l’autre grand média Marca, qui n’opte lui que pour deux possibilités. La première serait le nouveau riche de Premier League Newcastle. Les Magies ont les moyens de s’offrir la star internationale, cependant cela ne semble pas correspondre à la politique sportive du club. La seconde option serait Al-Nassr, club saoudien entraîné par Rudi Garcia. CR7 va-t-il se laisser convaincre par l’aspect financier d’une pige en Arabie Saoudite ? Rien n’est moins sûr…