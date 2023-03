Ex OM : Le coup de gueule de Fabien Barthez !

Fabien Barthez s’est montré très agacé par le fait que les clubs priorisent désormais les grands gardiens. L’ancien portier de l’OM y voit une grosse erreur.

Durant toute sa carrière, Fabien Barthez a montré qu’il n’était pas indispensable de faire deux mètres pour devenir un immense gardien. Du haut de son mètre quatre-vingt-trois, le champion du Monde 1998 est rapidement devenu l’un des meilleurs gardiens du monde. Dans un entretien accordé au Parisien, l’ancien portier international s’est exprimé sur la nouvelle tendance des clubs à prioriser les gardiens de grande taille. Il ne comprend pas cette politique et estime que les clubs font une grosse erreur.

La taille d’un gardien ne doit pas être un obstacle à sa future carrière

« Ça me fait râler. On est en train de commettre une énorme erreur en abandonnant sur le bord de la route, en sacrifiant, des gardiens de 1,85 m ou 1,86 m. Laissons la chance au talent. J’ai la triste impression de voir se reproduire les mêmes erreurs du début des années 2000 avec les joueurs de champ, quand il fallait que les jeunes soient grands et courent vite. De véritables athlètes en somme. Ils mesurent combien Messi, Neymar, ou même Mbappé ? Pas 1,90 m ! Ça ne les empêche pas d’être les meilleurs. La remarque vaut aussi pour Griezmann, non retenu dans plusieurs centres de formation, car il était jugé trop petit. Il faut arrêter de vouloir tout uniformiser. À 16 ou 17 ans, la taille d’un gardien ne doit pas être un obstacle à sa future carrière. » Fabien Barthez – Le Parisien (23/03/2023)